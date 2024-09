Sissel Knutsen Hegdal deltar på Stavanger Høgres krisemøte i kveld

Det stadfester rådgivar for Sissel Knutsen Hegdal, Trond Birkedal, til NRK.

I kveld er det krisemøte i bystyregruppa til Stavanger Høgre. Klokka 17 er det møte mellom medlemmar i gruppestyret i bystyregruppa til Stavanger Høgre. Klokka 18 skal heile bystyregruppa delta på møte, inkludert ordførar Sissel Knutsen Hegdal.

Stavanger-ordførar Sissel Knutsen Hegdal varsla førre veke at ho ville trekke seg som ordførar. Bakgrunnen er at ho under valkampen i 2023 brukte partimiddel til privat forbruk.

Etter kunngjeringa har det vore stor usikkerheit knytt til kven som skal vere ordførar i ein av landets største kommunar.