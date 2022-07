Simen løp 660 kilometer på seks dager

– Jeg gråt på vei inn til Athen. Det var så sterkt. Det var helt fantastisk da jeg kom til den hvite marmorstadion halv fem på natta, sier Simen Holvik.

Fredag morgen kom han i mål i Athen etter å ha sprunget 660 kilometer på seks dager. Han skal være den første som har gjennomført denne etappen siden Feidippides, 490 år før Kristus.

Ifølge den tradisjonelle fortellingen var Feidippides en athensk budbringer som ble sendt til Sparta for å fortelle om den greske seieren over perserne og deretter døde av utmattelse.

Feidippides og Marathon Ekspandér faktaboks Den tradisjonelle fortellingen er at den athenske budbringeren Feidippides (ca. 530–490 f.Kr.), ble sendt til Sparta for anmode om hjelp da den persiske hæren gjorde landgang ved Marathon.

Han løp rundt 240 km på to dager. Han løp deretter rundt 42 km fra slagmarken i nærheten av Marathon og til Athen for fortelle om den greske seieren over perserne i slaget ved Marathon (490 f.Kr.) med ordene «Vi har vunnet!»

Deretter falt han sammen og døde.

Det lange løpet til budbringeren ble inspirasjonen for løpsdistansen maraton som ble arrangert for første gang i sommer-OL 1896. Kilde: Wikipedia

Men Holvik døde ikke.

Målet var å komme seg i mål før klokken 6.00. Det klarte han med god margin, og kom i mål en og en halv time før.

Omfattende rute

Det første strekket Holvik sprang, gikk fra Marathon til Athen. Derifra sprang han til Sparta. Fra Sparta gikk turen tilbake til Athen, videre til Marathon og til slutt tilbake til Athen igjen. Hele strekningen sprang han på seks dager.

Ble jagd av hunder

En ting Holvik hadde grudd seg til var løshunder langs strekningen til Athen. Han hadde kjøpt inn spray på forhånd, men den fikk han bare nesten bruk for.

– Det var et tidspunkt der jeg hørte at de kom bjeffende bak meg. Jeg visste at jeg ikke burde løpe eller vise frykt, sier han.

Han teller, det er tre hunder. Derfor plukker han opp tre steiner og fisker fram sprayen, men hundene trakk seg heldigvis tilbake.

– Det er veldig sterkt når du har løpt mye og er sliten, også har du dette på toppen. Det er tøft, sier løperen.

Påkjenning på kroppen

Det er mange faktorer som påvirker hvor stor påkjenning et løp som dette er for kroppen. Fysioterapeut, Kristine Jahren, nevner varmen og forberedelse som en av de viktigste faktorene.

Kristine Jahren er Simen Holviks fysioterapeut, og jobber for Stavanger Idrettsklinikk. Foto: Lars Kristian Aalgaard

– Det er ikke for hvem som helst. Det krever en enorm motivasjon, vilje og mulighet, sier hun.

Det er også mer enn den kroppslige belastningen å ta hensyn til.

Føttene blir preget etter et langt løp, her ser du Simen Holviks fot etter løpet. Foto: Privat

– Restitusjonen blir mer utfordrende også, fordi søvn er redusert og ernæring er kanskje ikke like enkelt, så kan påkjenningen bli større på bakgrunn av det, sier fysioterapeuten.

Varmen gjorde at han også blødde mye neseblod. Fysioterapeuten tror dette blant annet skyldes tørrhet, som skaper en irritasjon i slimhinnene.

Holvik ble plaget av neseblod under løpet, og slet med å stoppe det. Foto: Privat

– Utfordringen er jo at man ikke får tatt lange nok pauser til at nesa får henta seg inn igjen, sier hun.

Verden tøffeste løp

Neste sommer er planen hans å løpe i Death Valley, som ligger i California i USA. Løpet på 217 kilometer, omtales som verdens tøffeste løp. Det skal gå 4. juli, som er på den varmeste tiden i dette området, hvor verdens høyeste temperaturer er målt.

– Du må løpe på de hvite stripene for å ikke brenne opp skoa. Så jeg håper at jeg kommer meg dit neste år, sier Holvik.

Men først skal ta en velfortjent ferie, og komme tilbake til virkeligheten.

– Jeg har ikke vært i denne verden på en uke, ble det streik?, sier han og ler.