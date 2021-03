– Fy søren, så deilig det er. Endelig, sier Silje Eike når hun treffer kollegaene på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Det har gått ett år siden sist hun var på jobb her. Eike ble permittert da koronapandemien traff Norge med full kraft, og siden har hun gjort det hun kan for å finne seg en ny jobb.

Og denne uka fikk hun en telefon fra hotelledelsen: Vi trenger deg tilbake på jobb i april.

– Hjertet hamrer, men samtidig kjenner jeg på jobbpulsen. Jeg gleder meg så sykt mye til å ta i et tak. Det er vel mange som kommer til å bli lei av meg i april, sier Eike og ler.

Hun vet at hun er heldig. Ferske tall fra Nav viser at det i pandemiåret har vært tre ganger så mange ledige som under finanskrisen.

Per nå søker 200.000 personer arbeid, noe som er cirka 70.000 flere enn på det verste under finanskrisen.

Nordic Choice-eier Petter Stordalen sier han blir glad av å høre historien til Silje. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Stordalen ser lyst på 2021

Petter Stordalen, som eier Nordic Choice-kjeden, har tidligere fortalt til NRK at de i pandemien har permittert eller delvis sagt opp 7500 ansatte.

Nå sier han at han ser fram til å kunne ta tilbake permitterte ansatte og åpne hoteller.

– Jeg blir så glad av å høre om Silje. Etter at det siste året bare har handlet om å lukke og stenge ned, skal 2021 blir året hvor vi kommer til å få flere slike hyggelige nyheter, sier han til NRK.

Men selv om onsdag var en gledens dag for Silje Eike, så har den siste tiden vært tøff.

– Jeg var frustrert og det var mye kaos i hodet mitt. Men pandemien har lært meg at jeg er sjef i eget liv, sier hun.

I 2020 har 7000 personer tatt utdanning mens de har mottatt dagpenger. Også Eike begynte å studere mens hun var permittert, og hun var forberedt på å bygge opp en ny karriere.

Elisabet Søyland og Silje Eike blir kollegaer når de begge starter opp igjen i hotellbransjen etter lang tid som permitterte. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Hotellbelegg på 16 prosent

Hun har vært med på prosjektet Muligheter, i regi av Nav Rogaland, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, LO Rogaland, Næringsforeningen Haugalandet og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Målet med prosjektet er å være en møteplass og en informasjonskanal for permitterte og arbeidsledige.

Elisabeth Saupstad, direktør for reiseliv i Stavanger-regionen, mener historien om Silje Eike er et lyspunkt i en ellers helsvart tid for bransjen.

– Krisen for hotellbransjen er på ingen måte over, sier hun.

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad sier at det fremdeles er helsvart for hotellnæringen, men at det er et lyspunkt at kjedene henter inn permitterte salgsfolk. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Saupstad mener likevel det er godt tegn at hotellene henter inn salgspersonalet. Silje Eikes stilling er som sales manager.

– Men fremdeles er belegget på hotell i regionen bare på 16 prosent, sier hun.

– Det betyr at det er helsvart for hele næringen, selv om vi ser et lyspunkt i sommer dersom vaksineringen går som planlagt.

Gleder seg til oppstart

Når Silje Eike starter opp igjen på jobb, blir det blant annet sammen med kollega Elisabet Søyland. Hun jobber med internkultur i Choice-konsernet, og også hun har vært permittert.

Når vi treffer dem i hotellrestauranten er det bare to gjester. En av dem er eier av bygget som huser Hotel Energy i Stavanger, Arthur Buchard.

– Det har bare vært sånn det siste året. Men da er det også veldig gøy å ønske gode kollegaer tilbake på jobb. Her har ledelsen higet etter å få de beste folkene tilbake igjen, sier Søyland.