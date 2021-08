Sildajazzen: Festing og høy musikk

Sildajazzen er i gang i Haugesund, og det har vært en del fest og høg musikk i natt, skriver Haugesunds avis. Likevel sier politiet til avisen at det har vært lite for dem å gripe inn i. Politiet sier at folk har oppført seg fint og at det har vært god stemning.