Siktet mann varetektsfengsles i fire uker

Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet død i en leilighet i Haugesund mandag varetektsfengsles i fire uker, melder NTB. Mannen får brev- og besøksforbud i varetekt, og de to første ukene er i full isolasjon.

– Mannen som er siktet for drap har ikke ønsket å la seg avhøre. Han opplyser helsemessige årsaker til dette. Politiet vil i dialog med siktede og hans forsvarer forsøke å avhøre ham så raskt som mulig. Mannen har opplyst at han ikke erkjenner straffskyld for forholdet, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt.

Forsvarer Stian Kristensen sier til NRK at den siktede mannen samtykker til fengsling fordi han forstår at politiet trenger tid til å etterforske saken.

– Han nekter å ha noe med drapet å gjøre og fastholder det på det sterkeste. Samtidig uttrykker han at han får god helsehjelp i Stavanger fengsel, sier Kristensen.

Den avdøde er ennå ikke identifisert.

– Funn i forbindelse med obduksjonen styrker politiets hypotese om at dette er et drap, sier Soma, som ikke ønsker å utdype dette ytterligere.