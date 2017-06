Siktet for voldtekt av mann

Tre menn er pågrepet og siktet for voldtekt av en annen mann i Stavanger. Alle de involverte er i tyveårene, melder politiet på Twitter. Politiet fikk totalt tre meldinger om voldtekt i natt, én på Jæren og to i Stavanger, men melder senere at saken på Jæren og den ene saken i Stavanger synes avklart etter avhør og undersøkelser til trolig å ikke være voldtektssaker.