Siktet for voldtekt av barn

En 33 år gammel mann er varetektsfengslet i fire uker mistenkt og siktet for voldtekt av barn. Siktede mistenkes også for å ha hatt befatning med overgrepsmateriale, men omfanget er ikke kjent. 33-åringen har erkjent straffskyld i politiavhør og under fengslingsmøtet, ifølge Stavanger aftenblad. Selv om siktede har erkjent straffskyld, mener retten det er fare for at han vil ødelegge bevis om han ikke blir varetektsfengslet.