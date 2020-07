Siktet for skadeverk på gravlund

En mann er siktet for skadeverk på Udland gravlund og tre tilfeller av trusler. I forrige uke ble det kjent at en av gravstøttene på Udland gravlund i Haugesund var blitt utsatt for hærverk. Mannen i 30-årene er arrestert og fremstilles for varetektsfengsling i morgen.