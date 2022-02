Siktet for ran på Hinna

En kvinne og en mann ble pågrepet of siktet for ran av en mann i 40-årene i natt. Ranet skjedde ved en adresse på Hinna. De tre personene skal ha hatt kjennskap til hverandre fra før. Den fornærmede skal ha blitt utsatt for vold, og frastjålet en verdigjenstand.