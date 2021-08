Siktet for overgrep

En 39 år gammel mann er siktet for å ha forgrepet seg på to gutter, som er under ti år, skriver Aftenbladet. Overgrepene skal ha skjedd på en lekeplass i tilknytning til en skole i Stavanger midt på dagen søndag. Mannen har i fengslingsmøte innrømmet å ha tatt på begge guttene.