Siktet for kroppsskade

De to mennene som ble arrestert etter knivstikking i Sandnes er siktet for kroppsskade. Begge er i 20-årene. – Vi har etterforsket saken i hele dag. En rekke vitner er avhørt, og vi begynner å få et bilde av hva som har skjedd, forteller politiadvokat Sveinung Andersen. De to mennene vil derimot ikke bli avhørt før søndag.