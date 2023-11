Siktet for knivstikking i september: Fengsles i fire nye uker

33-åringen som ble pågrepet natt til 9. september fengsles i fire nye uker, skriver Stavanger Aftenblad.

Han er siktet for å ha knivstukket en tenåring i Stavanger sentrum.

I kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett pekes det på at 33-åringen er siktet for vold mot en annen ungdom i juni.

«Retten finner fortsatt at det er en nærliggende og reell risiko for at siktede vil begå nye straffbare handlinger av samme karakter som i siktelsene dersom han løslates nå», står det i kjennelsen.