Siktet for hallikvirksomhet

I formiddag aksjonerte politiet mot Det lille pensjonat i Sandnes sentrum skriver Aftenbladet. Politiadvokat Øyvind Haukland bekrefter at utleieren ved Det lille pensjonat, er siktet i saken. Advokat Odd Rune Torstrup, som er den siktedes forsvarer, sier at hans klient imøteser at saken mot ham blir henlagt.