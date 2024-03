Siktet for grov voldtekt

Tre gutter i alderen 16-18 år er pågrepet og siktet for grov voldtekt av to jenter under 14 år i en bydel i Stavanger.

–Hendelsen skal ha skjedd lørdag, og politiet ble kjent med hendelsen i går. To av guttene ble pågrepet i natt, mens den tredje gutten ble pågrepet i formiddag, sier politiadvokat Christine Kleppa i en pressemelding.

Voldtekten av jentene skal ha skjedd utendørs.

– Politiet tar sikte på å avhøre både de fornærmede jentene og de siktede i dag, sier politiadvokaten.

Politiet har gjort flere beslag i saken, og har også foretatt vitneavhør.

– Vi ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå nærmere inn i detaljer i saken, både av hensyn til etterforskningen og av hensyn til de unge involverte, sier Kleppa.