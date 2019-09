Siktet for drapsforsøk

Den ene av de to mennene i 20 årene er siktet for drapsforsøk etter at en 16 år gammel gutt ble stukket med kniv på Ruten i Sandnes lørdag kveld. Påtalemyndigheten ba om fire ukers varetekt med brev-og besøksforbud hvorav to uker i full isolasjon. Det opplyser politiadvokat Sundas Arshad.