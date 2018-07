Siktet for å påvirke vitne

En 43 år gammel mann, som i 2012 ble dømt for uaktsomt drap i Stavanger, er varetektsfengslet for å ha forsøkt å presse et vitne i en straffesak til å endre forklaring, skriver Aftenbladet. 43-åringen risikerer å måtte sone resten av straffen dersom han blir funnet skyldig for vitnepåvirkning.