Siktet etter knivstikking

To menn i begynnelsen av 20 årene er siktet for grov kroppsskade, etter at de skal ha brukt kniv mot en mann i 30 årene i en privat bolig i Ølen i Vindafjord onsdag kveld, skriver Haugesunds Avis.

Det er fortsatt uklart hvor skadd mannen i 30 årene er. Han ble fraktet til sjukehus etter voldshendelsen.

De to mennene i 20 årene er i varetekt hos politiet, og det er planlagt avhør av dem i løpet av dagen.