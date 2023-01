Siktet 16-åring løslatt

Den 16 år gamle gutten som er siktet for drapsforsøk mot en annen 16-åring, ble løslatt i natt. Det sier hans forsvarer Knut Lerum. Det skal mye til for å fengsle en person under 18 år sier Lerum. Gutten er fortsatt siktet for drapsforsøk.

Det var mandag kveld at 16-åringen angrep den andre 16 år gamle gutten utenfor hans hus på Tasta i Stavanger.