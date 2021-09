Siktede kan ha blitt avslørt av et overvåkningskamera

Mannen som nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs, har tidligere vært i politiets søkelys. Ved to anledninger, henholdsvis i desember 1995 og i desember 1996, var mannen inne til avhør hos politiet.

Ifølge Bjørn Olav Jahrs bok «Hvem drepte Birgitte Tengs» forklarte siktede i avhør i desember 1996 at han den aktuelle drapsnatta/kvelden hadde vært i Haugesund.

Ifølge avhøret skal han ha bowlet, og etterpå skal han ha kjørt rundt og vært hjemme ved sitt bosted rundt 03 natt til søndag.

Ifølge sakspapirene tok siktede ut 2000 kroner 6. mai 1995. I en minibank fra DNB. Spørsmålet om hvor han tok ut pengene, ble aldri stilt. Ei heller når han tok dem ut.

Det er også selvfølgelig mulig at siktede tok ut pengene på dagtid 6. mai.

I avhør skal den nå siktede mannen ha forklart i avhør at han brukte pengene på CD-er og bensin til bilen.

I Haugesund eller Kopervik?

Hans daværende bank kunne også avkrefte at det var gjort uttak fra hans konto 5. mai 1995. Det var datoen for drapet, 6. mai, at pengene skal ha vært tatt ut.

Politiet jobber ut ifra at drapstidspunktet skal ha vært rundt 00.30 den 6. mai 1995.

Da drapet skjedde, hadde DNB filialer i både Kopervik og Haugesund. Er det slik at siktede tok ut penger i Kopervik rett over midnatt, kan han knyttes langt sterkere til drapshandlingen.

Tok han ut pengene i Haugesund rett over midnatt, kan han i langt mindre grad knyttes til drapshandlingen.

Den siktede i Birgitte Tengs-saken sitter fremdeles varetektsfengslet med brev-, besøks- og medieforbud. Foto: Privat

Kameraovervåkning i 1990

Kan et videoovervåkningskamera i så fall ha avslørt mannen?

Ifølge Datatilsynet fikk norske minibanker kameraovervåkning i 1990. Flere kilder NRK har pratet med, er nokså sikre på at det også var kameraovervåkning i de aktuelle minibankene i Haugesund og Kopervik i 1995.

Politioverbetjent Torbjørn Aasbø i Cold Case-gruppa i Kripos sa til Haugesunds Avis i 2016, da Cold Case varslet gjenopptakelse av saken, at politiet samlet inn videoer fra blant annet minibanker. Disse ble imidlertid aldri gjennomgått.

Det betyr at politiet mest sannsynlig er i besittelse av videoovervåkningsmateriale fra minibankene i både Kopervik og Haugesund den aktuelle drapsnatta.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Vil ikke kommentere

Politiet ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

– Vi ønsker ikke å gå ut med opplysninger om det vi vet om siktede sine bevegelser. Vi er opptatt av å kartlegge hans bevegelser. Å si noe mer om hvilke svar vi har og hvilke spørsmål vi stiller oss går jeg ikke inn på, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NRK.

En av forsvarerne til den siktede mannen i 50-årene, Stian Kristensen, ønsker heller ikke å kommentere saken.

