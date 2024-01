Siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag

Mannen i 20-årene som er siktet for grov kroppsskade og likskjending etter at Espen Simonsen ble funnet død i Skudeneshavn i februar i fjor, blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Det skriver politiet i en pressemelding.

Rettsmøtet avholdes i Haugaland og Sunnhordland tingrett kl. 13.

Politiet vil begjære fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud, samt isolasjon.

Mannen i 20-årene stiller seg helt uforstående til siktelsen, ifølge hans forsvarer.

Han er hjemmehørende på Karmøy og har tidligere vært avhørt som vitne i saken. Han er en bekjent av både avdøde og en mann i 30-årene som også er siktet i saken.

Politiet har siden februar i fjor avhørt nærmere 100 vitner. Det er blant annet gjennomført tekniske undersøkelser på åstedet og av beslag. Kripos har bistått politidistriktet i etterforskningen siden.