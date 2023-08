Sikta for drap: Tatt beslag i gjenstand

Politiet har beslaglagt ein gjenstand som dei mistenker kan ha blitt brukt i samband med det dei meiner er eit drap på ein mann i 60-åra i Ølensvåg i Vindafjord kommune. Kvinna i 40-åra, som er sikta for å stå bak drapet, er ikkje norsk statsborgar, opplyser politiadvokat Christine Kleppa. Ho opplyser også at Kripos er kontakta og at dei kjem til å ta del i etterforskinga av dødsfallet.