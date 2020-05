Sikret ny vedlikeholdskontrakt

Equinor har tildelt Kaefer Energy kontrakten for vedlikehold for Martin Linge-feltet. Kontrakten har en antatt verdi på 100–150 millioner kroner over ti år. Kaefer Energy har fra før vedlikeholdet av Johan Sverdrup, Troll, Åsgard og Kristin-feltet.