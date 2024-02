Sikrer Våland skole i Stavanger



Stavanger kommune har satt i verk sikkerhetstiltak rundt Våland skole etter at små biter av murpuss har løsnet fra bygget.

Kommunen har satt opp sikringsgjerde rundt hele bygget. Over innganger og nødutganger vil det bli bygget stillas med nett for å fange opp dersom det skulle komme mer murpuss.

Ifølge direktør Leidulf Skjørestad har kommunen i flere år vært klar over at fasaden til skolen har hatt svakheter. Mer nedbør og kulde de siste vintrene har ført til økt frostsprengning i bygningsmassen, sier Skjørestad på nettsidene til kommunen.