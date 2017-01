Sikrer område etter drukningsulykke

– Jeg har tatt kontakt med kommunen og spurt om muligheten for å sikre området bedre, sier lensmann i Gjesdal, Kåre Birkeland.

Dødsulykka skjedde i Figgjoelva forrige uke, rett ved en gammel kraftstasjon. Det var skolebarn i området som observerte en person liggende i vannet, og kontaktet så voksne som meldte videre til politiet.

– Jeg tror kommunen vet at det burde vært sikring der, sier lensmann Kåre Birkeland. Han påpeker at han ikke har pålagt sikring, men bedt kommunen se på muligheten. Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

– Det er klart, i etterkant av en slik ulykke, ser vi at det burde vært bedre sikring av området, sier Birkeland.

Venter på obduksjonsrapport

Den 28 år gamle mannen som omkom, er blitt obdusert i Stavanger. Rapporten om skadeomfanget er venta om kort tid.

– Mannen hadde fallskader, men vi venter på flere detaljer fra obdusentene, sier Birkeland.

Det er foreløpig uklart om det ligger noe kriminelt bak dødsfallet. Politiet etterforsker saken, og har snakket med personer i området.

Setter opp gjerde

Gjesdal kommune har fulgt rådet fra politiet, og er nå i gang med å sette på gjerde ved ulykkesstedet.

Kommunalsjef Årstein Skjæveland har nå satt i gang sikringsarbeid ved området der dødsulykka skjedde sist uke. Foto: Gjesdal kommune

– I løpet av neste uke setter vi opp et gjerde langs den eksisterende turstien fram til kraftstasjonen. I dag er det et gjerde her som plutselig stopper, og det er naturlig å forlenge dette, sier kommunalsjef for kultur og samfunn i Gjesdal, Årstein Skjæveland.

Han poengterer at dette er en løsning på kort sikt, og at området etter hvert skal utbedres med rundløype ved kraftstasjonen.

– Det har ikke vært inne i planene å sikre området tidligere, men vi ser at det kan oppstå farlige situasjoner her, og har hørt på rådene fra lensmannen, sier Skjæveland som påpeker at det er umulig å eliminere all risiko ved elver og vann.