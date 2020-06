Sikrer drift på Haugesund lufthavn

Det er nå enighet om en avtale som sikrer videre drift for Haugesund lufthavn. Avtalen sikrer om lag 70 millioner kroner i tilskudd i 2020. – Jeg er glad for at aktiviteten nå ser ut til å ta seg opp, sier samferdseslminister Knut Arild Hareide.