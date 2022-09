Sikkerhetsmøte om droner i Ptil

Petroleumstilsynet har i dag hatt møte i sikkerhetsforumet angående de uidentifiserte dronene i Nordsjøen.

Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LO sitt helikopterutvalg, som også er med i sikkerhetsforumet er fornøyd med møtet.

– Vi fikk delt informasjon mellom partene, det er viktig å se at sikkerhetsforum fungerer slik det skal. Det er betryggende å høre at alle parter er involverte og jobber for å finne en løsning. Vi holder en løpende dialog, sier han.

I går etterlyste Fjeldsbø en økt tilstedeværelse av marinefartøy eller kystvakt i Nordsjøen.

Sikkerhetsforum ledes av Petroleumstilsynet og har som hovedoppgave å fremme arbeidet med sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk petroleumsvirksomhet