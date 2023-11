Signalproblemer på Jærbanen

Signalproblemer mellom Brusand og Vigrestad vil medføre forsinkelser i morgentrafikken på Jærbanen, melder GoAhead Nordic.

– Dette får forsinkelser for hele Jærbanen, der alle togene mellom Vigrestad og Brusand er nødt å kjøre på stoppkjøring. Det gjør at hele trafikken vil gå saktegående, og de forsinkelsene vil forplante seg over hele Jærbanen, sier pressevakt i Go Ahead, Irene Dahl Jonassen.