Sier nei til lakseanlegg på land

Mattilsynet sier nei til at det kan etableres et stort landbasert settefiskanlegg for laks ved smelteverket i Sauda.

Årdal Aqua ønsker å bygge et settefiskanlegg i Sauda til 600 millioner kroner for å produsere 15.000 tonn postsmolt i året.

Mattilsynet mener anlegget vil føre til en uakseptabel risiko for spredning av sjukdommer til villaks.