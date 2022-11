Sidergull til Ryfylke

Det blei mykje medaljar og gode omtalar av eplesider produsert i Ryfylke, under Sider-VM-i Bergen i helga.

Bedriftene Apal Sideri, Omcider og Eiane Gard, fekk alle med seg gullmedaljar heim.

Dan Olav Sæbø, som driv Apal Sideri i Hjelmeland, seier at salet av sider og frukt gjer at han kan leva av fruktgarden sin, skriv Strandbuen.