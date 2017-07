Nok en gang la familien Gundersen seg i selen for å forberede storstilt besøk hjemme i Randaberg, men denne gangen var bakteppet langt lysere enn sist gang statsminister Erna Solberg (H) var innom.

For halvannet år siden hadde Gunvald Gundersen akkurat mistet jobben på grunn av oljekrisen. Denne gangen kunne han fortelle statsministeren at han har fått jobb.

– Nå jobber jeg i et lokalt eventbyrå her i Randaberg. Jeg trives veldig bra. Jeg kan sykle til jobben og utfolde meg med det jeg kan, sier trebarnsfar Gunvald Gundersen.

Hyggelig og fantastisk

Utenom Erna Solberg, var blant andre helseminister Bent Høie (H) og stortingsrepresentant Tina Bru på plass i stua til Gundersen på Randaberg – fotfulgt av et massivt pressekorps. Og de forsynte seg alle grovt av det respektable koldtbordet.

– En fantastisk gjestfrihet – og så er det veldig hyggelig å se at det har gått så bra, sier Solberg.

Selv om hun har vært i området før, er det langt ifra hverdagskost at statsminister Erna Solberg (H) dropper innom boligområdet i Randaberg. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

– Da jeg var her for halvannet år siden, møtte jeg en helt vanlig småbarnsfamilie som var rammet av at hovedinntektskilden deres var forsvunnet, sier hun.

Ifølge Solberg har utviklingen de siste åtte månedene vært positiv.

– Vi nåde ledighetstoppen i august/september, siden da har det gått nedover.

– Alt er ikke perfekt

Samtidig har det vært stor økning i antall langtidsledige, unge på tiltak og sosialhjelpsmottakere i flere av kommunene langs kysten på Vestlandet.

– Er det ikke da for enkelt å si at ting går bedre?

– Jeg tror vi må evne å glede oss over at ting går bedre, selv om ikke alt er perfekt og i orden, sier Solberg.

– Men det er klart det har vært tøft for dem som har vært gjennom dette.

Erna Solberg på besøk hos Lene Randeberg Gundersen og Gunvald Gundersen på Randaberg. Guttene heter Kristian (9), Fredrik (2) og Magnus (7). Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Gundersen deler optimismen til statsministeren. Han har tro på at det igjen vil bli gode tider og arbeid til mange på Vestlandet.

– Jeg har troen på at 2018 blir et bra år. Jeg oppfordrer alle til å ha litt is i magen og være klare når det snur. For det kommer det til å gjøre, sier Gundersen.