På flate Jæren ligger gårdene tett. Kystlandskapet langs Nordsjøen har høy jordbruksproduksjon.

Men flere av driftsbygningene her er ikke lenger i bruk.

På Øksnavad videregående skule er elevene på første trinn godt i gang med å klargjøre traktoren for et skift på jordet.

De går på landbrukslinja og håper på å få drive sin egen gård en gang.

Kim Løkstad mener bondeyrket er midt i blinken, men sier det kan bli dyrt. – Det koster fort 15 millioner kroner å kjøpe en gård. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg har lyst til å bli bonde. Det ønsket har jeg hatt hele livet, helt siden jeg var en liten unge, sier Kim Løkstad.

Forstår at bøndene slutter

I dag er det nesten 38.000 aktive bønder her i Norge. Men det blir stadig færre, viser tall fra Landbruksdirektoratet (ekstern lenke).

– De fleste bønder trapper gradvis ned og slutter uten at vi egentlig merker det. Andre slutter mer brått, ofte på grunn av økonomi, sier Ståle Hustoft, leder i Rogaland bondelag.

17-åringen Løkstad er smertelig klar over at barndomsdrømmen hans kan bli dyr å realisere.

– Hvis du skal drive, må du drive stort, slik at du faktisk tjener noe. Alt har blitt enormt dyrt, så jeg forstår at bønder slutter.

– Men du vil begynne likevel?

– Ja, det er det som er planen. Så da må jeg enten finne meg en odelsjente eller kjøpe meg en gård selv, hvis økonomien holder, svarer han.

Medelev Tilde Meland (17) vil også bli bonde.

Tilde Meland forteller at hun og noen venninner har vurdert å spleise på en gård, om de ikke får råd til å kjøpe en alene. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det ser kjekt ut, du får en praktisk hverdag og du får gjøre nytte for hele landet med å produsere noe alle trenger, sier hun.

Men i likhet med Løkstad har heller ikke Meland en gård som hun kan overta.

– Hadde jeg hatt gård, så hadde det vært mye enklere. Men det har jeg ikke, så jeg må se hva som skjer etter hvert.

Andreas Fjermestad (17) er blant de heldige i klassen. Han har odel og er klar for å drive familiegården videre, etter at han er ferdig på skolen.

Andreas Fjermestad er eldst i søskenflokken og skal overta familiegården på Orstad i Klepp. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg syns det er tragisk at bønder må slutte fordi det ikke er økonomi til det eller at de ikke driver stort nok. Samtidig er det bra at andre kan bygge på produksjonen og drive større, sier han.

Tok over – valgte å slutte

De siste 20 årene har nesten 25.000 norske bønder gitt seg. Det er 25 i uka. Den totale nedgangen er på rundt 50 prosent, viser tall fra SSB.

En av dem er Jens Kåre Stokka (49). For halvannet år siden valgte han å slutte som bonde.

– Jeg trivdes med å være bonde, men jeg angrer ikke på valget mitt, forteller han

Det er lenge siden det var dyr i fjøset til tidligere bonde Jens Kåre Stokka. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I dag er det 15 år siden Stokka overtok familiegården på Klepp. Gården, som hadde vært i drevet av flere generasjoner før ham, var slitt og trengte sårt oppussing.

Den investeringen hadde ikke den nye bonden råd til.

– Det blir for dyrt å bygge nytt fjøs. I tillegg måtte jeg også ha kjøpt større kvote og mer jord for å drive økonomisk forsvarlig,

På denne gården er det blitt drevet jordbruk i over 200 år. I 2021 valgte Stokka å kvitte seg med egne dyr og slutte som bonde. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Og han er ikke den eneste.

I 2021 beregnet Nibio at det var et samlet investeringsbehov for storfebønder på 18–23 milliarder kroner frem mot løsdriftskravet i 2034.

– Det er kjedelig å være den som avslutter en lang tradisjon. Det føles som om jeg svikter de forrige generasjonene. Samtidig var det et riktig valg, sier han.

Foreløpig vil ikke Stokka selge gården, for håpet er at datteren på et tidspunkt vil overta. I mellomtiden leier han ut kvote og jord til naboer.

– Mange følelser

Matproduksjonen i Rogaland er foreløpig god. Men bondelaget mener tendensen med færre bønder er en utfordring som også påvirker landbruksmiljøene.

– For hver bonde som slutter, så har du en kollega mindre, sier Hustoft i bondelaget.

– Bøndene trenger bedre inntekter og velferdsordninger, sier Ståle Hustoft, leder av Rogaland bondelag. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Enn så lenge blir kvoten drevet videre og produksjonen i Rogaland opprettholdt av bøndene som er igjen.

– Men snart når vi en grense, på når bønder ikke klarer flere tilleggsjorder lenger borte.

Samtidig forstår Hustoft at mange bønder ikke fortsetter i yrket.

Han snakker av erfaring.

– Jeg la ned melkeproduksjonen på min egen gård, og husker ennå følelsen da siste melkeku forsvant fra gården. Det er mange følelser involvert og en ganske tøff avgjørelse å ta på vegne av familien.

Noen år senere så livet annerledes ut for Hustoft, og han valgte å starte opp igjen som bonde.

Det har han ikke angret på.

Dårlig økonomi

De siste 15 årene har antall foretak med kumelk blitt halvert i Rogaland.

Mange bønder har sluttet å dyrke poteter og interessen for å drive med svineproduksjon beskrives som kritisk.

– På 40 år har 3 av 4 melkebønder lagt med driften sin i Norge, sier Skadberg. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Og trenden med færre bønder ser ut til å fortsette, ifølge en ny undersøkelse utført av Statsforvalteren i Rogaland.

– Undersøkelsen viser at de opplever for dårlig økonomi, samtidig er nok bildet mer nyansert enn som så, sier landbruksdirektør Geir Skadberg.

Per nå er det rundt 4000 aktive bønder i matfylket. I dag svarer to av ti aktive bønder at det ikke vil være drift på gården om 15 år.

– Hva vil det ha å si for mat- og bondefylket Rogaland at flere gir seg?

– Det trenger ikke å bety så mye, mener jeg. Så lenge jorden holdes i drift og bøndene opplever god nok økonomi i produksjonen, så tror jeg vi vil se et aktivt jordbruksfylke også i de kommende 15 årene, svarer han.