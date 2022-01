Sheiken gir seg ikkje

Sheiken bowling i Haugesund held ennå ope, sjølv om politiet har stengt bowlinghallen fem gonger, og sjølv om eigaren har fått ei bot på 75 000 kroner, som han nektar å vedta. Politiet har ikkje ressursar til å halde vakt for å unngå at eigaren opnar igjen, seier politiadvokat Sveinung Andersen til Haugesunds avis, som seier dei reknar med at bota på 75 000 kroner er straff nok.