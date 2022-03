Sheiken bowling frikjent og dømt

Eigar av Sheiken bowling i Haugesund, Sten Solberg, blei frikjent for å ha brote lova i samband med at han fleire gonger nekta å stenge bowlinghallen i romjula i fjor, då det var harde koronarestriksjonar. Men Solberg blei dømt til å betale ei bot på 10 000 kroner for ikkje å ha retta seg etter politiet sitt pålegg og for å ha forulempa ein offentleg tenestemann.