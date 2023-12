– Denne saken har kostet meg over fire millioner. Det er så mye tvil i saken at jeg mener jeg hadde blitt frifunnet hvis det hadde vært i Norge.

Drøyt to år etter Ameen ble stoppet av en sivil politibil i Danmark i sin nye Lamborghini Huracan Spyder er saken fortsatt ikke over.

Det var VG som omtalte den siste utviklingen i saken først. Ameen mener den sivile politibilen hadde målt han til 150–160 km/t, men politiet mener at han var blitt målt tidligere, og at han da skal ha vært oppe i over 230 km/t.

I Danmark kan myndighetene beslaglegge bilene til de som kjører over 200 km/t.

– De har målt én bil som kjørte i 236 km/t. Det finnes ingen opptak eller andre bevis. Jeg ble aldri stoppet ved noen kontrollposter. Det var ord mot ord, og i rettssakene så var det bare politiet som har vitnet mot meg. Men jeg visste at jeg aldri kom til å vinne i Danmark, sier Ameen til NRK.

Shakhwan Ameen driver til daglig et bilverksted i Stavanger. Foto: privat

Da NRK omtalte saken i juni uttalte sjefen for Utrykningspolitiet (UP) i Norge, Knut Smedrud:

– Loven er laget nettopp for å kunne reagere på ekstreme hendelser. Svært få kjører i mer enn 200 kilometer i timen og i dobbel hastighet av det som er lovlig. Det er slike som ham loven er ment for, ikke den vanlige mannen i gata.

Ameen fikk 20 dagers fengsel, seks års utvisning fra Danmark, tap av førerkort i tre år, og altså Lamborghini-en beslaglagt.

Skulle selge superbilen

Ameen tapte saken i to domstoler i Danmark, og tidligere i desember fikk han beskjed om at Høyesterett hadde avvist saken.

– De har noen prinsipper om hva slags saker de tar opp. De mente ikke denne saken oppfylte kravene, sier han.

VG skriver at saken ble avvist fordi den ikke «er af principiel karakter» eller inneholder «særlige grunde». Avisen skriver videre at saker tidligere har blitt tatt opp ettersom «særlige grunner» kan være at beslag kan være økonomisk svært inngripende.

Ameen opplyser at han kjøpte bilen for 286.000 euro i Tyskland og hadde tatt lån fra venner og familie for å kjøpe den. Ameen, som til daglig driver et verksted i Stavanger, hadde planer om å ta med seg bilen til Norge og selge den med overskudd.

Bilen skal nå ha gått opp ytterligere i verdi, og ifølge Ameen være verdt nærmere fire millioner kroner i dag.

Men istedenfor en gevinst kan både bilen, og pengene han har brukt for å få den tilbake, være tapt.

– Men jeg skal ikke gi meg. Jeg vil ha en rettferdig dom. Jeg vil prøve menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier Ameen.

– Flere vitner

Stavangermannen blir representert av advokat Arvid Sjødin som nå vil prøve å få saken opp til behandling i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

– I Norge er det et rettsprinsipp om at det må være bevist utover enhver rimelig tvil, ellers skal man legge forklaringen til den tiltalte til grunn, sier han.

Sjødin mener det har skjedd flere feil i saken.

– Og så finnes det vitner som har tatt kontakt med meg direkte. De synes det er rart at politiet mener at han har kjørt så fort, ettersom flere har kjørt ved siden av ham og filmet ham. I tillegg er det økonomiske en omstendighet. Det er en utrolig høy pris han betaler for å ha kjørt for fort. Det har man ikke hørt noen gang før, sier advokaten.

– Når forventer dere et svar fra EMD?

– Det kan komme fort, og det kan ta lang tid. Det er litt lotto. Men vi skal i alle fall argumentere godt, sier Sjødin.

I mellomtiden kan imidlertid bilen bli solgt på auksjon i Danmark. Den kan nå selges, etter Høyestretts avvisning av saken.

– Den kan selges når som helst, men i så fall må noen dekke det økonomiske tapet, sier advokaten.

Advokat Arvid Sjødin representerer Shakhwan Ameen. Foto: Lise Åserud

– Enorme konsekvenser

Siden flere alvorlige saker om kapp-kjøring her i landet i sommer, har politiet og flere andre tatt til orde for en lignende lov også i Norge.

– Det er blitt satt fram et forslag, men da må politiet skjerpe måten de måler på og redegjør for fartsovertredelser på. Det kan få enorme konsekvenser for dem det gjelder, sier Sjødin.

Shakhwan Ameen forteller at han de to siste årene har jobbet for å gjøre opp med folkene han lånte penger av for å kjøpe bilen.

– Jeg har stått på dag og natt og har betalt tilbake det meste, men skylder fortsatt penger. Det er tøft, sier han.

– Har du tro på at du vinner frem?

– For å være ærlig så vet jeg ikke. Jeg har ikke helt troen på rettssystemet lenger.

– Ville du ha dratt ned til auksjonen?

– Jeg har verken råd eller mulighet. Jeg er utvist fra Danmark. Bilen står i Aalborg.

– Angrer du?

– Jeg angrer på alt egentlig. At jeg kjøpte bilen. At jeg valgte å kjøre fordi bilen var for lav til å ha på tilhengeren jeg hadde med. Og at jeg kjørte for fort, men ikke så fort. Jeg var veldig uheldig, avslutter Ameen.