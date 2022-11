Setter ønsket om medisinutdanning på UiS på vent

Universitetet i Stavanger setter ambisjonen om å få medisinutdanning til Stavanger på vent etter at Stortinget tirsdag sa nei til forslaget fra KrF.

Rektor på UiS, Klaus Mohn, sier til Khrono at helse er et satsingsområde for de, men når flertallet på Stortinget går imot medisinutdanning i Stavanger, setter UiS medisinutdanning på vent. Mohn sier til nettstedet at de er klare til å ta opp igjen ønske om å få medisinutdanning hvis muligheten byr seg.