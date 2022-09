Setter ned fartsgrensen

Fartsgrensen på Karmsund bru blir satt ned fra 60 km/t til 50 km/t fra fredag. Statens vegvesen gjør dette for å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter.

Fartsmålinger viser at bilene holder en gjennomsnittshastighet som er høyere enn 60 km/t. Over 18.000 biler kjører over Karmsund bru hver dag.

Gående og syklende har gitt tilbakemeldinger til vegvesenet at de føler seg utrygge på de smale fortauene.