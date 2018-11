Setter av tre ekstra millioner

Flertallspartiene i Stavanger (H, Frp, V, KrF, Sp og Pp) setter av tre millioner til strakstiltak mot bekymringsfulle trender i ungdomsmiljøet. – For eksempel at folk blir mishandlet mens andre står og filmer, eller jentegjenger som slåss mot hverandre, sier kommunalråd Per A. Thorbjørnsen (V). Det skriver Stavanger Aftenblad.