Sesilåmi avlyst

Skiløpet Sesilåmi som skulle gått fra Brokke i Setesdalen til Suleskard i Sirdal, er avlyst. Grunnen er at det er mye villrein i området, og styret i verneområdet frykter rennet vil forstyrre dyrene. Det jobbes nå på spreng for å se om det er mulig å lage et alternativt renn i Brokke-området.