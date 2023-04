Serveringsbransjen i Haugesund fryktar mangel på øl

Det er folk som driv i serveringsbransjen i større grad enn privatfolk som hamstrar øl og mineralvatn. Det er i alle fall Haugesunds avis sitt inntrykk. Grossisten Storcash i Haugesund gjekk tom for øl på fat i løpet av kort tid i går, og utover dagen forsvann også flasker og boksar. På butikkane for daglegvarekundar i området er det ikkje tilsvarande hamstringstendensar viser avisa sine erfaringar, som er det same som NRK Rogaland rapporterte frå Nord-Jæren i går.