Ser du hvilket våpen som er ekte?

– Vi frykter at vi faktisk kan bli nødt til å avfyre skudd mot noe vi tror er et skarpt våpen, men så viser det seg at det er en leke, sier Øyvind Raustein, politispesialist og hovedinstruktør våpen ved Sør-Vest politidistrikt.

I fjor drepte svensk politi Eric Torell, som hadde Downs syndrom og autisme. Politiet skøyt fordi de trodde lekepistolen som 20-åringen hadde i hånden, var ekte.

Eric Torell ble skudd og drept av politiet i Stockholm 2. august i fjor. Foto: SVT

Ekte eller falsk? Kopier av skarpe våpen er laget for å ligne mest mulig de originale.

Det liker politiet dårlig.

– Det er et problem når folk bruker kopivåpen i situasjoner hvor de blir oppfattet som truende, sier Raustein.

Når politiet får meldinger om personer med våpen, tar de ingen sjanse.

– Når vi ser noe som ser ut som et skarpt våpen, må vi behandle det som det, sier han.

Selges fritt

Politiet viser fram to varianter av en HK416, som er det norske Forsvarets automatgevær. Våpnene ser kliss like ut, men forskjellen er likevel enorm.

FILMET POLITIET: Her blir tre ungdommer siktet på av bevæpnet politi i Gjøvik. Guttenes pistol var ikke ekte. Bildet er hentet ut fra et dashbord-kamera. Foto: Jarand Normann

Det ene våpenet kan knapt skyte hull i gardina, mens originalen kan skyte hull i et hus.

Våpenkopier, eller replika som politiet kaller dem, har 18 års aldersgrense, men selges uten lisens. Politiet mener det er et dilemma at kopivåpen kan kjøpes i vanlige sportsbutikker.

IDENTISK KOPI: Politispesialist Øyvind Raustein sliter med å se forskjell på et ekte våpen og en kopi. Våpnene har lik fasong, vekt, farge og merking. Foto: Marte Skodje / NRK

I Norge blir flere hundre falske våpen beslaglagt hvert år.

– Vi finner falske våpen hos barn og unge som kjøper dem for å være kule. Og vi finner dem i kriminelle miljøer, som bruker dem for å beskytte seg selv og virke truende, sier Raustein.

– Mange kunder

I Sandnes ligger Game-On. Med tillatelse fra politiet selger butikken rundt 15.000 replikavåpen, softguns, paintball og luftvåpen i året.

– Alt som kan brukes, kan òg misbrukes. Jeg tror det kun er en liten andel av produktene vi selger som blir misbrukt, sier Eirik S. Jacobsen, butikksjef, Game-On.

BUTIKKSJEF: Eirik S. Jacobsen driver Game-On. Butikken selger blant annet softgun, paintball og luftvåpen. – Det er en kjekk nisje å drive innenfor, sier han. Foto: Marte Skodje / NRK

Ifølge Jacobsen er det mange små aktører som ikke har polititillatelse, men som likevel selger replika.

– Det er med på å ødelegge inntrykket av en ellers seriøs næring, sier han.

– Hvem er det som handler hos dere?

– Det er helst menn i alderen 18–35 år. Vi driver hovedsakelig på nett, men de som kommer innom butikken, sier de kjøper kopivåpen for å bruke det til blinkskyting og rekreasjon, svarer Jacobsen.

REPLIKA: Våpenkopier, såkalte replika, ser helt ekte ut. Men det som er inni våpenet er ikke like farlig som en ekte pistol. Foto: Marte Skodje / NRK

Nå ønsker politiet et forbud eller begrensa bruk av replika.

– Jeg skjønner politiets utfordring. Men å si at dette skal være ulovlig, blir litt for lett. I samarbeid med politiet kan vi sikkert finne en løsning, sier Jacobsen.