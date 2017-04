– Når vi har lagt seiersrusen bak oss, peiler vi oss inn på en ny sesong, og holder på å bygge opp laget på nytt. Det er en del av prosessen, og vi er i gang allerede, sier Oilers-trener Pål Gulbrandsen.

På topp fem-listen over de beste poengplukkerne i ishockey-klubben denne sesongen, skal fire av dem forlate Stavanger til fordel for utenlandske ligaer.

Dan Kissel og Mark van Guilder har begge vært hyppige gullhjelm-bærere på veien frem til deres sjette strake NM-gull i år. Nå reiser de til Sveits for å spille for EHC Visp. Særpingen Tommy Kristiansen pakker skøytene med seg og retter snuten mot Tyskland og Krefeld Pinguine. En annen poengkonge som også forlater Stavangerklubben, er Tim Kunes. Han har valgt å legge opp.

– Det er vanskelig å erstatte disse gode spillerne. Men vi må finne nye folk med nye personligheter, og lage et nytt lag som passer med det fundamentet vi har fra før av, sier Gulbrandsen.

Les også: Stavanger Oilers ble seriemester uten å spille

Vil lete i andre norske klubber

Oilers-treneren forteller at de vil se etter erstattere i andre GET liga-lag som har havnet under dem på tabellen. Han mener Oilers ses på som en attraktiv klubb.

– De vet at slike situasjoner oppstår - at vi trenger spillere nå. Spillere følger oss tett, og de vet at sjansen for å komme seg videre i hockey-karrieren er stor hvis de gjør det bra hos oss. Dette gjør at vi kan hente inn spillere som er sultne, og vil videre i karrieren, sier han.

Gulbrandsen vil imidlertid ikke si om det er noen konkrete spillere i kikkerten. Men han er klar på at de er ute etter fysiske spillere som kan produsere målpoeng.

– I tillegg til at vi ser mot utlandet, ser vi også på vårt eget U20-lag. Vi har noen i egne rekker som har gjort det bra, og representert Norge i U18-laget i VM. De står og banker på døren hos oss i A-laget, sier han.

To nye spillere er imidlertid klare. Oilers har signert kontrakt med Lørenskog-back, Villiam Strøm og Sparta-løper, Eirik Børresen.

Tommy Kristiansen er en av flere stjernespillere som forlater Oilers etter en sesong full av bragder. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Til bedre liga og høyere lønn

Tommy Kristiansen har vært i Stavanger-laget i fire år, og vært med å hente bøtta hjem alle sesongene i klubben. Nå er han klar for Krefeld Pinguine.

– Det blir utrolig trist å forlate Oilers. Jeg velger å forlate klubben fordi jeg har fått tilbud fra en bedre liga, med større utfordringer. Jeg kommer til å ha samme rolle som i Oilers og få bedre betalt. Da var valget ganske enkelt, sier Kristiansen.