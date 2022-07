Senterparti-ordførarar ber om ekstraordinært møte

Senterparti-ordførarar og varaordførarar i eigarkommunene til kraftselskapa Lyse Energi og Haugaland kraft går nå saman for å sikra nok vatn i magasina til vinteren. Det skriv Nationen. Ordførarane ber leiarane for bedriftsforsamlinga i Lyse og Haugaland Kraft om å innkalla til ekstraordinært møte.

– Som eigarar må me gjera alt som står i vår makt for at me ikkje kjem i ein situasjon med rasjonering, seier fungerande ordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken på fylkespartiet sin Facebook.