Sensor varsler reisende om det er fullt på bussen

– Istedenfor å lure på når bussen kommer, så vet jeg når den kommer, og i tillegg så kan jeg se om det er god nok plass til at jeg skal velge å ta den bussen.

Ronny Lorentzen sjekker sanntidsappen for å se om bussen som kommer, er full. Foto: Marte Skodje

For Ronny Lorentzen tar buss fram og tilbake til jobb på Forus hver dag.

Han kan velge å stå over en buss hvis det er for mange passasjerer. Han bruker appen som viser om det er bedre plass i neste buss som kommer.

Denne uka ruller kollektivselskapet Kolumbus ut et helt nytt tilbud i sin app. I tillegg til å se når bussene i nærheten kommer, så er det også mulig å sjekke om den er full av passasjerer.

Sensor som teller passasjerer når de går på, og når de går av bussen Foto: Marte Skodje

Bussene er utstyrt med sensorer ved dørene som teller hvor mange som går på, og hvor mange som går av.

– Sånn som det er blitt med korona, så er det greit å vite hvor full en buss er.

Har brukt tallene internt før

Kolumbus har tidligere brukt sensortallene til å planlegge ruter, sette inn ekstrabusser når det er travelt.

Grethe Skundberg er kommunikasjonssjef i Kolumbus. Foto: Kolumbus

– Vi har hele veien hatt god måling inn til Kolumbus, men det vi nå ønsker det er å gi de gode tallene ut igjen til kundene, sånn at de også kan nyttiggjøre seg av det. Og det gjør jo at vi er først i Norge og etter det vi vet – sannsynligvis først i verden på akkurat dette her, sier kommunikasjonssjef Grethe Skundberg.

Ved å trykke på bussen, kommer det opp om det er god plass eller ikke. Foto: Screenshot

Selv om appen er ikke utviklet spesielt til bruk i koronatiden, mener Kolumbus at folk igjen kan bruke bussen hvis de vet om den er full eller ikke.

Tilbudet vil komme etterhvert

Kollektivselskapet Ruter i Oslo og deler av Viken, skulle også gjerne gitt det samme tilbudet til passasjerene.

– Vi har dessverre ikke disse tallene, sier kommunikasjonsrådgiver. Øystein Dahl Johansen.

De fleste bussene til Ruter mangler sensorer som teller passasjerene. Men ved anbud som for bussene i Asker og Bærum nå, vil dette også inngå.

– Da vil også dette komme opp i vår nye app som er under utvikling.

For busspassasjer Lorentzen er det greit å vite at han ikke bidrar til smittespredning ved å sitte på en overfylt buss.

– Til vanlig så er det kanskje ikke så viktig. Men nå vil jeg si at det er et greit parameter å ha med når jeg skal ta en buss.