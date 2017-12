Sendte mistenkte til legevakten

Klokka 17.05 fikk politiet tips om et slagsmål inne på Coop Extra Lervig på Storhaug. Foranledningen var at en mann (37) og en kvinne (28) ble konfrontert av betjeningen etter mistanke om tyveri. De to mistenkte ble kjørt til legevakten for behandling.