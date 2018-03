Sendt til sykehus for legesjekk

To menn, på 18 år, var involvert i trafikkuhellet på Karmøy i kveld. De er begge sendt til Haugesund sykehus for legesjekk. – Den ene gutten hadde vondt i en hånd. Den andre gutten klaget over smerter i fingre og et kne, opplyser politiet.