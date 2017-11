Sender saken tilbake

Leder av samferdselsutvalget i fylkeskommunen, Arne Bergsvåg fra Senterpartiet, sier de går mot å gi konsesjon til privat fergedrift over Høgsfjorden etter at Ryfast åpner om to år. Bergsvåg er usikker på hva dette vil betyr for takstene i Ryfast og deres brukere.