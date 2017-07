Sen utligning sørget for poengdeling i Sandnes

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det blir et rotterace fremover. Det er to gode lag som er jevngode. Nå gjelder det å vinne mest mulig, sier Bengt Sæternes, trener for Sandnes Ulf.

Juli måned går mot sin ende og høstsesongen i 1. divisjon i fotball er i gang.

Lørdag fortsatte serieleder Bodø/Glimt seiersmarsjen på toppen av tabellen, mens Start og Sandnes Ulf jager på plassene bak.

Nettopp derfor var søndagens oppgjør mellom de to opprykkskandidatene viktig.

Sandnes Ulf ville revansjere tapet for Start tidligere i sesongen, og en eventuell vinner ville fått et lite pusterom ned til den andre. Etter fulltid stod det 1-1 på tavla, og klubbene ligger med like mange poeng.

– Det var en kamp vi visste ville bli tøff og det ble en tålmodighetsprøve. Vi kom bakpå, men vi var trygge på å komme tilbake. Vi spiller en bra andreomgang, sier Sæternes.

Start-trener, Steinar Pedersen, var alt i alt fornøyd etter kampen.

– Jeg synes vi gjennomfører en god førsteomgang. Det blir hett i andre, hvor det bølger frem og tilbake. Vi står bra imot, og kunne ha fått tre poeng, sier han til NRK.

Pedersen sier at klubben nå er klare for å brette opp ermene i andre halvdel.

– Det blir knallhard kamp helt inn, sier han.

Drømmetreff ga drømmestart

Det var gjestene fra Sørlandet som kom best i gang på den regntunge gressmatten i Sandnes, foran 1.715 tilskuere.

Saku-Pekka Sahlgren rakk så vidt å reagere, da Aase smalt til på hel volley. Foto: Kees Fjellvang / NRK

Allerede etter 11 minutter havnet ballen i returrommet etter et innlegg fra venstre. Daniel Aase klinket til på hel volley og Ulf-keeper Saku-Pekka Sahlgren var sjanseløs.

Sandnes Ulf forsøkte å svare, og hadde blant annet en ball i tverrliggeren, men måtte gå til pause liggende under.

Eriksen sørget for balanse

Andre omgang startet der den første slapp. Ulf jaget utligningen i en jevnspilt kamp, hvor Start måtte forsvare ledelsen.

Det ble imidlertid aldri produsert annet enn halvsjanser, før Sandnes Ulfs toppscorer Kent Håvard Eriksen plutselig var alene med Håkon Oppdal etter 75 minutter. Den tidligere landslagskeeperen fikk en fot på ballen, men kunne ikke forhindre utligningen.

– Det er alltid godt tå score mål. I en match hvor det gikk litt imot for laget, så er det viktig å få den scoringen, sier Eriksen til NRK etter kampen.

Hjemmelaget kjørte hardt på for å ta alle poengene, men Start holdt unna. Dermed ligger klubbene a poeng, når serieinnspurten begynner.

– Det er litt surt at vi ikke tar alle poengene, men sånn er det, sier Sæternes etter kampen.

Slik ser tabellen ut etter kampen:

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Litt surt at vi ikke tar alle, men sånn er det.