– Det å reise fra familie og venner i et halvt år, er litt sårt i utgangspunktet. Når man får dette oppå, er det veldig kjipt, sier Marie Jørgensen.

Hun studerer ved Universitetet i Bergen. Neste semester skal hun på utveksling til Australia. For å rekke semesterstart mandag 18. juli i Brisbane, bestilte hun flyreise til søndag 10. juli.

Det eneste problemet er at flyreisen starter med et SAS-fly fra Oslo til København. Derfra går turen videre med Qatar Airways til Doha og bestemmelsesstedet Brisbane.

Derfor kjører hun og familien til København. I håp om å kunne starte turen der. Men det er ikke sikkert at går.

Billett kjøpt fra bookingselskap

Selskapet hun bestilte reisen fra, Bravofly, har gitt henne beskjed om at det ikke er mulig å sjekke inn i København. Idet SAS kansellerer turen fra Oslo, kommer hele turen til å bli kansellert. Og SAS-kanselleringa kommer ikke til å bli gjort før 24 timer før avreise.

NRK kjenner til at samme problemstilling har dukka opp for flere andre som har bestilt flyreise av et bookingselskap hvor flere flyselskaper er involvert i én og samme reise.

– Når jeg skriver inn avgangen på SAS' nettsider, står det at flyvningen sannsynligvis vil bli avlyst på grunn av streiken. Det er litt frustrerende at Bravofly på en måte holder det åpent ennå, sier Jørgensen.

Hun har hatt både elektronisk kontakt med Bravofly, og også snakka med selskapet på telefon. Og sittet flere timer i telefonkø.

Bravofly har ikke svart på NRKs henvendelse til kundeservice i Norge. Det er ikke mulig å finne videre kontaktinformasjon på nettsidene selskapet henviser presse til.

Forbrukerrådet advarer

Forbrukerrådet bekrefter at man risikerer å miste hele turen når det første flyet ikke går.

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– I en slik situasjon vil man kun få kompensert første reisestrekning, men det er neppe mye håp om resten. Du må eventuelt ombooke deg selv, slik at du når neste flyvning i programmet, sier jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han mener det gjør situasjonen ekstra vanskelig når billetten er kjøpt gjennom bookingportaler.

– For passasjerer som er i denne situasjonen, er det svært viktig å sjekke om de har en gjennomgående billett. Da vil det selskapet som har skrevet ut billetten ha et ansvar. Men mange formidlere eller bookingportaler setter sammen reiser som ikke er sammenhengende, og da er du like langt.

Forbrukerrådet anbefaler at man kjøper billetter direkte av flyselskapene.

– Dagens situasjon er krevende, og hvilke rettigheter som gjelder i ulike situasjoner, vil kunne bli avklart i Transportklagenemnda i tiden fremover, sier Iversen.

Vanskelig situasjon

Marie Jørgensen håper hun kommer med flyet fra København. Foto: Kristoffer Apall / NRK

– For meg er dette ganske håpløst. Det er jo en stor prosess å flytte til et helt nytt kontinent, så det er behagelig å ha et par dager til å komme i orden før skolestart.

På vei til København aner hun fortsatt ikke om hun får gå på Qatar-flyet eller ikke. Hun kan bare håpe.

– Jeg må kanskje bestille en ny billett noen dager etter. Mine foreldre har jo allerede booket hotell, først i Oslo, i tilfelle de klarer å få oss på et annet fly. Vi har også booket hotell i København, sier hun.