Sem Aleksander (13) så flyet som styrtet:– Plutselig ble det helt stille

– Det så ut som det skulle landet på vannet, sier Sem Aleksander (13). Han og vennene var på tur i det rolige området nær Frøylandsvatnet mellom kommunene Time og Klepp. Da så han flyet.

– Vi syklet det vi kunne mot stedet, men så forsvant flyet. Vi så ingenting, sier 13-åringen.

Sem Aleksander og vennene så ikke selve styrten, men merket at noe hadde skjedd.

– Det ble helt stille. Så kom redningshelikopteret. Nå lurer vi på hva som har skjedd, sier han.

Flystyrt

Det var litt over klokken 15.20 i dag piloten i det lille sjøflyet, som fløy over Jæren, meldte fra til politiet om at flyet hadde trøbbel. Det ble forsøkt å nødlande, men det endte med at flyet styrtet ved området som kalles Sandtangen i Time kommune.

Dette er flyet som styrtet i Time. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Flyet er totalskadd. Det er ikke nær bebyggelse, men det er en utfordring fordi det lekker drivstoff. Brannvesenet er på stedet for å bistå med dette, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Toralv Skårland.

Tre menn

Det var tre menn ombord, født i 1950, 1952 og 1996. De kom seg ut av flyet på egen hånd. Litt før klokken 17 melder sykehuset i Stavanger at tilstanden til alle er stabil og at de er lettere skadet.