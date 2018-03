Selvmåls-Semb senket Odd mot FKH

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Odd-stopperen gjorde hele tre selvmål forrige sesong, og søndag traff han igjen i feil ende av banen da gjestene tok ledelsen i det 53. minutt.

Alexander Stølås tok hjørnespark fra høyre. Inne i feltet kom ikke Berge opp i hodeduellen, og han virket uforberedt da ballen traff ham i hodet og spratt inn i hjørnet.

Odd hadde eid ballen gjennom første omgang og skapt en rekke gode sjanser, den største da Torgeir Børven rett før pause knallet ballen over nesten åpent mål etter at keeper Per Kristian Bråtveit ga retur på et forsøk fra Fredrik Nordkvelle.

Smell i 63. minutt

Baklengsmålet ble et sjokk for Dag-Eilev Fagermos menn, som slet med å hente seg inn. Fredrik Semb Berge ble byttet ut rett etter selvmålet, uten at det hjalp hjemmelaget.

Frederik Gytkjær scorer for FK Haugesund i eliteseriekampen på Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

I det 63. minutt doblet Haugesund ledelsen med sin annen avslutning mellom stengene. Innbytter Frederik Gytkjær sto for det da han nikket Babajide Akintolas innlegg i mål bak Sondre Rossbach.

– Vi slet i første omgang, og var for passive. Men i andre kom vi ut med en helt annen aggressivitet, sa Gytkjær etterpå.

Spenning mot slutten

En innbytter hjalp Odd inn i kampen igjen. Erik Martin Broberg hadde vært på banen i ni minutter da han kvarteret før slutt brassesparket ballen i mål via en FKH-spiller etter at Bråtveit bokset et hjørnespark uten å få ballen ut av boksen.

Skagerak Arena i Skien før kampen mellom Odd og FK Haugesund. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Odd jaget desperat utligning det siste kvarteret pluss overtidsminutter, men greide ikke å skape stort mot et gjestelag som forsvarte seg med ro og dyktighet.

Gytkjær var storfornøyd med tre poeng.

– Jeg synes vi viser i dag at vi har kvalitet nok til å være gjeldende i Eliteserien, sier han.

Også Christian Grindheim var fornøyd med FKHs innsats.

– Jeg synes vi er solide. Det kom seg i andre omgang. Det er bare én seriekamp, men det er alltid godt å begynne med en seier, sier han.